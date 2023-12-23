Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tegas Lawan Korupsi, Pengalaman Mahfud MD Diakui

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:19 WIB
Tegas Lawan Korupsi, Pengalaman Mahfud MD Diakui
Cawapres Mahfud MD Tegas Lawan Korupsi. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Mahfud MD dinilIai mampu memberantas korupsi. Sebab Mahfud memilik pengalaman dan juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Kalau beliau tetap tidak berubah seperti saat menjadi Menkopolhukam juga sebelumnya dan memperlakukan sama dan tidak tebang pilih, saya kira beliau bisa (memberantas korupsi)," jelas Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Ina Primiana ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (23/12/2023).

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy juga mengakui bahwa pengalaman Mahfud MD memang menjadi poin plus dibandingkan Cawapres lainnya.

"Kalau kita berbicara pengalaman, memang harus diakui Pak Mahfud punya poin Plus untuk pengetahuan dan kebijakan regulasi di bidang hukum," terangnya.

