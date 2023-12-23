Advertisement
HOT ISSUE

Kejar Lifting Migas Akhir Tahun, SKK Migas Cek Produksi di Jambaran Tiung Biru

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |18:54 WIB
Kejar Lifting Migas Akhir Tahun, SKK Migas Cek Produksi di Jambaran Tiung Biru
SKK Migas Cek Produksi di Lapagan Jambaran Tiung Biru. (Foto: okezone.com/SKK Mgas)
JAKARTA - SKK Migas mengapresiasi tim yang tengah melaksanakan pekerjaan di lapangan gas Jambaran Tiung Biru (JTB). Pasalnya, saat ini JTB sudah dapat beroperasi secara penuh.

Deputi Keuangan SKK Migas Kurnia Chairi menjelaskan, produksi gas dari wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) cukup besar. Jadi tinggal menyesuaikan serapan dari pembeli.

"Memang Jawa Timur ini ada kelebihan pasokan (gas), namun di satu sisi kita sudah bisa mendeliver dengan penuh, namun kita menunggu permintaan buyernya. Kami menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh tim JTB. Kami harap ini terus konsisten dilakukan," katanya, Sabtu (23/12/2023).

Kunjungan kerja manajemen SKK Migas ke Bojonegoro ini diterima oleh perwakilan pimpinan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang ada di Bojonegoro yaitu PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12 dan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL).

Adapun agenda spesifik dari kunjungan ini ialah dalam rangka pemantauan kegiatan lifting akhir tahun sebagai upaya dukungan mencapai target produksi industri hulu migas 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD 2030 mendatang.

Hadir menerima kunjungan manajemen SKK Migas, General Manager PEPC Zona 12, Mefredi menyampaikan paparan mengenai perkembangan lapangan gas Jambaran Tiung Biru. Mefredi menjelaskan Proses 1 dan Proses 2 yang menjadi bagian penting area plant Gas Processing Facility (GPF) telah beroperasi secara stabil sejak 3 November lalu. Selain itu, proses Placed Into Service (PIS) JTB juga sudah dikirimkan tanggal 14 Desember yang lalu.

"Mudah-mudahan semua proses dapat berjalan lancar, sehingga JTB segera dapat masuk ke fase normal operasi dan mendukung tercapainya ketahanan energi nasional," ujarnya.

