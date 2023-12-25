Rayakan Natal, Menko Luhut Ajak Masyarakat Merefleksi Diri

JAKARTA - Perayaan Natal menjadi momen yang paling dinanti-nanti oleh umat kristiani di seluruh dunia. Momen natal juga menjadi perenungan kristiani.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah merayakan Natal dengan keluarganya di Bali. Dia mengunggah video panjang untuk ucapan Natalnya.

Dia mengajak masyarakat yang merayakan natal melakukan refleksi dengan rendah hati. Tidak lupa, Luhut mengingatkan agar semua pihak berdoa agar Indonesia makin baik.

"Dalam suasana Natal ini, saya di Bali dengan anak istri saya, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Natal kepada semua teman-teman yang merayakan hari Natal. Biarlah Natal itu menerangkan hati kita semua membawa kedamaian kebersamaan, dan kita semua berdoa semoga Indonesia ini tambah baik ke depan," terangnya dikutip MNC Portal Indonesia dari unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (25/12/2023).

Luhut juga menitip pesan soal perbedaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Menurutnya meski berbeda-beda, masyarakat tidak boleh saling bermusuhan. Sebab, tuhan punya rencana sendiri menciptakan manusia secara berbeda-beda.

"Kita berbeda-beda, silakan saja dan itu saya kira sudah maunya Tuhan maha pengasih, tapi bukan berarti kalau kita berbeda-beda lantas kita musuh-musuhan selamat hari Natal 25 Desember 2023," lanjut Luhut.