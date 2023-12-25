Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Raya Natal 2023, Harga Beras hingga Cabai Turun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |19:01 WIB
Hari Raya Natal 2023, Harga Beras hingga Cabai Turun
Harga Cabai hingga Beras turun saat Natal 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah harga rata-rata bahan pokok (bapok) menunjukkan tren penurunan di hari raya Natal 2023 mulai dari beras, cabai rawit, hingga harga daging sapi.

Dilansir dari Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (25/12/2023) pukul 16.00 WIB, rata-rata harga beras premium dan beras medium turun Rp90 dibandingkan dengan hari sebelumnya ke level Rp14.900 untuk beras premium dan Rp13.110 untuk beras medium.

 BACA JUGA:

Harga bawang merah juga turun tipis Rp40 menjadi Rp34.260 per kilogram (kg). Begitu juga dengan bawang putih, harga rata-ratanya turun Rp250 rupiah atau 0,67% menjadi Rp37.000 per kilogram.

Harga komoditas cabai juga mengalami penurunan, cabai merah keriting misalnya, harganya turun 1,92% atai sebesar Rp1.110 menjadi Rp56.850 per kg. Sementara cabai rawit merah turun 1,81% atau Rp1.480 menjadi Rp80.250 per kg.

 BACA JUGA:

Adapun harga daging sapi murni turun harga menjadi Rp134.840 per kg atau turun Rp190. Sama halnya dengan daging sapi, daging ayam ras juga turun Rp320 atau 0,91% menjadi Rp34.810.

Halaman:
1 2
