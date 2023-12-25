Ternyata Segini Harga Uang Rp100 Bergambar Pinisi jika Dijual?

JAKARTA - Ternyata segini harga uang Rp100 bergambar pinisi jika dijual. Apalagi, beberapa kalangan kini kembali memburu uang kuno Rp100 bergambar pinisi. Kebanyakan yang mencarinya dari kalangan kolektor untuk dijadikan mahar bagi calon pengantin.

Saat ini,uang kuno seringkali dijual lebih mahal dari harga nilai mata uang itu sendiri. Tentu ada beberapa alasan yang mendasari, salah satunya karena uang kuno sangat sulit didapat. Lantas berapa harga uang Rp100?

Ternyata segini harga uang Rp100 bergambar pinisi jika dijual sekitar Rp5000 hingga Rp10.000. Lalu ada yang menjual uang kuno Rp 100 pinisi dengan harga Rp 10.000/lembar dari Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan penilaian, uang tersebut terlihat dalam kondisi mulus dan disertai kemasan plastik untuk menjaga kualitasnya.

Lalu, di Tokopedia juga banyak yang menjual uang Rp100 bergambar dengan harga beragam, mulai dari Rp1.500 hingga Rp5.000/lembar sesuai kondisi. Bahkan ada toko yang menjualnya per 1 gepok (100 lembar) dengan harga Rp175.000 sampai Rp250.000.

Sebagai informasi, uang pecahan Rp100 sudah dicabut edarnya oleh Bank Indonesia (BI) pada 2006. Tujuannya demi menjaga kualitas uang di masyarakat karena pertimbangan masa edar sudah terlalu lama dan perkembangan teknologi pengamanan uang tersebut.