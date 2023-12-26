Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Bangkinang-Tanjung Alai Tahap I Beroperasi Fungsional Selama Libur Nataru

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |11:08 WIB
Jalan Tol Bangkinang-Tanjung Alai Tahap I Beroperasi Fungsional Selama Libur Nataru
Jalan tol trans sumatera ruas bangkinan beroperasi fungsional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menambah satu ruas fungsional baru di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), ruas Tol Bangkinang Tahap 1 (Bangkinang - Tanjung Alai) dengan panjang 24,7 km. Jalan ini sudah dibuka pada 24 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan operasional ruas Tol Bangkinang Tahap 1 untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Sebelumnya, perusahaan telah memberikan keterangan resmi terkait dua ruas jalan tol fungsional, dengan penambahan itu, maka ada tiga ruas yang dibuka secara khusus di JTTS.

“Hal ini diharapkan dapat mendukung konektivitas masyarakat dari Provinsi Riau menuju Sumatra Barat maupun sebaliknya,” ujar Tjahjo melalui keterangan pers, ditulis Selasa (26/12/2023).

Selama fungsional, jalan tol ini masih belum bertarif atau gratis, namun perseroan tetap menghimbau pengguna jalan tol yang akan melintas untuk tetap menyiapkan kartu UE dan melakukan tapping kartu.

Lebih lanjut, Tjahjo menambahkan dengan kehadiran ruas jalan tol tersebut, maka masyarakat dapat menghemat waktu tempuh dari Bangkinang menuju Tanjung Alai yang semula sekitar 40 menit jam menjadi hanya 20 menit saja.

Selain itu, akses ke berbagai tempat wisata juga akan semakin mudah, seperti wisatawan dari Bangkinang yang ingin menuju Lereng Green View yang terletak di daerah Tanjung Alai untuk menikmati pemandangan dari Gunung Solok, atau masyarakat Tanjung Alai yang ingin berwisata kuliner ke daerah Kampar menikmati Sate Lidah dan Kapiek Tak Bertulang sambil menyeruput Dadio.

