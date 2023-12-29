Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Uang Kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:59 WIB
Segini Harga Uang Kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992
Harga Uang Kertas Rp100 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992? Uang Kuno memiliki daya tariknya sendiri. Salah satunya adalah uang kertas Rp100 gambar pinisi yang menjadi incaran para kolektor.

Dikutip catatan Okezone, Jumat (29/12/2023) Bank Indonesia telah menarik uang kertas Rp100 gambar pinisi dari edarannya sejak tahun 2006 demi menjaga kualitas uang di masyarakat. Mata uang yang dicabut juga demi mengembangkan teknologi pengamanan.

Uang kertas emisi 1992 ini memiliki warna dominan merah dengan desain gambar depan sebuah kapal pinisi dan gambar belakang Gunung Anak Krakatau dengan tanda air Ki Hajar Dewantara.

Uang kertas ini banyak diincar para kolektor karena harganya yang masih terjangkau dan masih terbilang murah.

Harga uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992? Segini kisarannya. Dilihat dari salah satu toko online yang berada di Tokopedia, uang Rp100 gambar pinisi dijual dengan harga berkisar Rp3000 per lembar. Sedangkan toko lainnya menjual uang ini dengan harga Rp10.000 per lembar.

Halaman:
1 2
