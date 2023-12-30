Dukung Green Tourism di Toraja, PLN Siapkan 100 Persen Listrik Hijau dari Potensi Hydro

TORAJA UTARA - Dalam momentum libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT PLN (Persero) mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan (Green Tourism) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan melalui penyediaan pasokan energi bersih.

Dukungan Green Tourism berupa penggunaan energi baru terbarukan (EBT) ini sejalan dengan komitmen PLN untuk menyukseskan transisi energi demi mencapai Net Zero Emissions pada 2060.

Bupati Tana Toraja yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Safar mengatakan pengembangan Green Tourism penting untuk kemajuan destinasi wisata di wilayah Tana Toraja. Apalagi, PLN juga menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa titik untuk mendorong kesiapan ekosistem kendaraan listrik.

"Ke depan kami berharap bahwa kawasan ini bisa berlanjut terus dan tidak hanya pada konteks pengembangan fasilitas, tapi juga bisa melakukan kampanye dalam hal pengembangan kawasan pariwisata yang bebas atau rendah emisi karbon," ucap Safar dalam Apel Siaga Kelistrikan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sekaligus deklarasi program Green Tourism di Toraja Utara pada Sabtu (23/12).

Mewakili Bupati Toraja Utara, Asisten Administrasi Umum Toraja Utara Samuel Sampe Rompon menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Toraja bagi PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.