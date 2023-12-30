Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Green Tourism di Toraja, PLN Siapkan 100 Persen Listrik Hijau dari Potensi Hydro

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |09:23 WIB
Dukung <i>Green Tourism</i> di Toraja, PLN Siapkan 100 Persen Listrik Hijau dari Potensi <i>Hydro</i>
PLN dukung Green Tourism di Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. (Foto: dok PLN)
A
A
A

TORAJA UTARA - Dalam momentum libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT PLN (Persero) mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan (Green Tourism) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan melalui penyediaan pasokan energi bersih.

Dukungan Green Tourism berupa penggunaan energi baru terbarukan (EBT) ini sejalan dengan komitmen PLN untuk menyukseskan transisi energi demi mencapai Net Zero Emissions pada 2060.

Bupati Tana Toraja yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Safar mengatakan pengembangan Green Tourism penting untuk kemajuan destinasi wisata di wilayah Tana Toraja. Apalagi, PLN juga menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di beberapa titik untuk mendorong kesiapan ekosistem kendaraan listrik.

"Ke depan kami berharap bahwa kawasan ini bisa berlanjut terus dan tidak hanya pada konteks pengembangan fasilitas, tapi juga bisa melakukan kampanye dalam hal pengembangan kawasan pariwisata yang bebas atau rendah emisi karbon," ucap Safar dalam Apel Siaga Kelistrikan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sekaligus deklarasi program Green Tourism di Toraja Utara pada Sabtu (23/12).

Mewakili Bupati Toraja Utara, Asisten Administrasi Umum Toraja Utara Samuel Sampe Rompon menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Toraja bagi PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003//biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175873//proyek_revitalisasi_tangki_lng_arun_f_6004_menunjukkan_progres_signifikan-CaJf_large.jpeg
Revitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81 Persen, Siap Beroperasi Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175866//pagi_sehat_bersama_mi_burung_dara-oDd9_large.jpeg
Pagi Sehat Bareng Mi Burung Dara 2025, CFD Serentak di Enam Kota!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement