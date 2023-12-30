Siap-Siap! PNS Fresh Graduate Ditempatkan di IKN





JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) seperti PNS yang berasal dari lulusan baru atau fresh graduate. ASN tersebut nantinya akan diproyeksikan untuk bekerja di ibu kota Nusantara (IKN).

"Kami tadi melaporkan terkait pematangan skenario rekrutmen ASN di tahun 2024. Dan beliau minta fresh graduate yang hebat-hebat. Nanti salah satunya diberi ruang banyak di IKN," kata Menpan RB Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.

BACA JUGA: Jokowi Miinta Rekrutmen Fresh Graduate Jadi PNS di IKN

Namun, Azwar belum mau membeberkan jumlah kriteria lowongan ASN IKN untuk fresh graduate tersebut. Nantinya, kata Azwar, Presiden akan mengumumkan sendiri mengenai perekrutan ASN IKN tersebut.