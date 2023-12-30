Advertisement
HOT ISSUE

Siap-Siap! PNS Fresh Graduate Ditempatkan di IKN

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |05:02 WIB
Siap-Siap! PNS Fresh Graduate Ditempatkan di IKN
Presiden Jokowi umukan rekrutmen PNS 2024. (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) seperti PNS yang berasal dari lulusan baru atau fresh graduate. ASN tersebut nantinya akan diproyeksikan untuk bekerja di ibu kota Nusantara (IKN).

"Kami tadi melaporkan terkait pematangan skenario rekrutmen ASN di tahun 2024. Dan beliau minta fresh graduate yang hebat-hebat. Nanti salah satunya diberi ruang banyak di IKN," kata Menpan RB Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.

Namun, Azwar belum mau membeberkan jumlah kriteria lowongan ASN IKN untuk fresh graduate tersebut. Nantinya, kata Azwar, Presiden akan mengumumkan sendiri mengenai perekrutan ASN IKN tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
