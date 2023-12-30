Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Belum Terima Proposal Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |09:21 WIB
OJK Belum Terima Proposal Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat
OJK belum terima proposal merger BTN Syariah dan Bank Muamalat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap progres merger PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, setelah ada keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir, proposal terkait merger belum masuk ke OJK.

"(Proposal) belum, tentu ini masih persoalan teknis, masih dibicarakan, untuk supaya pricing dan macam-macam itu," kata Dian di gedung BEI, dikutip Sabtu (30/12/2023).

Meski begitu, Dian menyebut pihak BTN Syariah dan Bank Muamalat sudah berbincang dengan OJK terkait merger tersebut.

