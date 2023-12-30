Viral di Medsos Pilot Citilink Elmer Syaherman Selingkuh dengan Pramugari, Ternyata Segini Gaji Suami TikToker Ira Nandha

JAKARTA - Viral di medsos pilot Citilink Elmer Syaherman selingkuh dengan pramugari, ternyata segini gaji suami TikToker Ira Nandha. Kasus perselingkuhan tersebut diungkapkan langsung oleh Ira yang dikenal sebagai Ibu Kavi.

Melalui akun Instagramnya, wanita yang dulunya berprofesi sebagai pramugari ini tampak membeberkan sejumlah bukti perselingkuhan suami.

Hal ini membuat netizen penasaran mengenai viral di medsos pilot Citilink Elmer Syaherman selingkuh dengan pramugari, ternyata segini gaji suami TikToker Ira Nandha ini harus berdasarkan pengalaman.

Dalam hal ini , besaran gaji pilot per bulan itu berbeda-beda. Umumnya, perbedaan gaji ini akan dipengaruhi oleh jenjang karier dan maskapai tempat pilot bekerja.

Adapun, profesi pilot memiliki tiga jenjang karier dalam pekerjaannya, mulai dari Second Officer, First Officer, dan Captain atau Komandan. Berdasarkan ketiga jenjang karier ini, beriku gaji pilot per bulannya.