Viral Kemacetan Parah di Tol Bali-Mandara, Begini Kata Menhub

Menhub Budi Karya Sumadi buka suara soal kemacetan di Tol Bali-Mandara. (Foto: PUPR)

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyoroti kemacetan parah yang terjadi di ruas tol Bali - Mandara pada musim libur Natal 2023 lalu.

Bahkan beberapa wisatawan juga terlihat berjalan kaki untuk meneruskan perjalanan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali untuk mengejar jadwal penerbangan.

BACA JUGA:

Menanggapi kejadian macet di jalan tol menuju Bandara Ngurah Rai, Bali pada Jumat, 29 Desember 2023 Menhub mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali dan Kepolisian untuk melakukan upaya penanganan di lapangan.

"Kepadatan lalu lintas di akhir tahun sudah kami prediksi sebelumnya, tetapi kemarin terjadi kepadatan yang ekstrem," kata Menhub dalam keterangan resminya, Minggu (31/12/2023).

BACA JUGA:

Untuk menangani kepadatan dari dan menuju Bandara Ngurah Rai, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyediakan shuttle bus gratis bagi masyarakat ataupun wisatawan di Bali yang akan menuju bandara dan sebaliknya.