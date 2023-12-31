Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus Jitu Ganjar Majukan Sektor Pertanian RI, Pacu Penggunaan Pupuk Organik

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:40 WIB
Jurus Jitu Ganjar Majukan Sektor Pertanian RI, Pacu Penggunaan Pupuk Organik
Ganjar Pranowo komitmen majukan sektor pertanian Indonesia. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud
PURWOREJO - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang juga diusung oleh Partai Perindo mengatakan dirinya bersama dengan Calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai komitmen memajukan sektor pertanian Indonesia.

Salah satunya akan menggunakan pupuk organik, agar menjadi salah satu alternatif bagi petani.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berdialog dengan petani di Kelurahan Cangkelpor, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023). Penegasan ini lantaran Ganjar mendapatkan pertanyaan dari salah seorang petani bernama Khoir yang mengeluhkan masih sulitnya petani untuk menggunakan pupuk organik.

“Sebenarnya pertanian organik ini kami dikeluhkan tidak maju-maju, mereka beranggapan pemerintah peduli. Sebenarnya ada potensi luar biasa dari masyarakat,” kata Ganjar.

Adapun pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa -sisa tanaman, hewan, dan manusia.

Halaman:
1 2
