Ternyata Segini Gaji Pramugari Maskapai Citilink

JAKARTA- Ternyata segini gaji pramugari maskapai Citilink yang saat ini tengah dibahas oleh netizen. Dalam hal ini, menjadi seorang pramugari merupakan salah satu pekerjaan yang diidam-idamkan oleh para wanita.

Alasannya, karena gaji pramugari bisa dibilang cukup besar dan tidak hanya itu ketika Anda menjadi seorang pramugari bisa berkeliling dunia secara gratis. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji pramugari maskapai Citilink ternyata berbeda-beda tergantung perusahaan maskapai penerbangan.

Selain itu, gaji dari pramugari Indonesia terdiri dari gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang saku, Uang lembur, uang tunjangan hari raya dan juga tunjangan lainnya. Semakin tinggi jam terbang ya maka gaji pramugari di maskapai Indonesia akan semakin pesat pula.

Salah satunya adalah maskapai Citilink yang merupakan anak perusahaan dari maskapai Garuda Indonesia yang juga terkenal memberikan gaji yang cukup tinggi bagi para pramugarinya.