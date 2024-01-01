600 Ribu Orang Menyeberang dari Jawa ke Sumatera, 15 Ribu Orang Kunjungi Bakauheni Harbour City

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat kurang lebih sebanyak 15.739 orang mengunjungi Siger Park - Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung Selatan terhitung sejak Minggu (31/12) pukul 12.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB, tepatnya ketika gelaran malam Tahun Baru 2024.

Direktur Pengembangan dan Perencanaan ASDP Indonesia Ferry Harry MAC menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang berada di Lampung Selatan dan sekitarnya, serta kepada pengguna jasa penyeberangan yang sangat antusias untuk menikmati ragam fasilitas dan hiburan di Kawasan BHC di sela perjalanan liburan, baik dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya.

"Alhamdullilah, untuk kali pertama ASDP tidak hanya menghadirkan layanan prima dalam layanan penyeberangan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 yang secara umum berjalan lancar, aman dan selamat. Namun, ASDP bersama tim pendukung BHC untuk pertama kalinya dapat menggelar perhelatan acara hiburan yang berlangsung meriah dan mampu menyedot perhatian besar dalam menyambut Tahun Baru 2024," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (1/1/2024).

BACA JUGA: Sejumlah Upaya BNPB Jaga Wisata Aman Bencana saat Libur Nataru

Gelaran puncak Pesta Tahun Baru semalam, merupakan rangkaian acara dan hiburan dan sebagai persembahan hiburan puncak acara, ribuan pengunjung dapat menikmati semaraknya pesta kembang api sebagai penutup acara dan tanda dimulainya tahun 2024.