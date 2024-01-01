Advertisement
PROPERTY

Penampakan Keretakan Terowongan Tol Cisumdawu Usai Gempa Sumedang

Arfiah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |10:29 WIB
Penampakan Keretakan Terowongan Tol Cisumdawu Usai Gempa Sumedang
Terowongan Kembar Tol Cisumdawu Retak. (Foto: Okezone.com/X)
JAKARTA - Gempa di Kabupaten Sumedang terjadi tiga kali pada pergantian tahun kemarin. Gempa bumi di Sumedang, berkekuatan 4.1 magnitudo pada pukul 14.35 WIB, 3.4 magnitudo pada pukul 15.38 WIB dan 4,8 magnitudo pada pukul 20.34 WIB.

Dampak gempa terlihat di terowongan kembar Tol Cisumdawu. Terlihat pada dinding terowongan tersebut terjadi keretakan.

"Terpantau pasca Gempa Sumedang 31 Desember 2023, twintunnel Tol Cisumdawu terdapat 4 retakan. Lalu lintas masih terbuka. Semoga mandali" tulis X @bulatuk, Senin (1/1/2023).

Postingan X tersebut banyak dikomentari netizen. Banyak yang khawatir terhadap kondisi usai gempa Sumedang.

"Bahaya itu segera ambil tindakan takutnya ada gempa susulan," tulis X @izoelsaka

"Ngeri bet kek film tunnel," @iasrainy

"Kualitas rendah?" @deus_xmchn.

Terowongan ganda atau kembar Tol Cisumdawu alami keretakan usai gempa di Kabupaten Sumedang. Kejadian tersebut terjadi pada penghujung 2023.

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, BPBD setempat telah melakukan kaji cepat situasi dan mendata dampak kerusakan di lapangan, dengan laporan visual yang sementara didapatkan terjadi kerusakan ringan hingga sedang di beberapa rumah dan sekolah khususnya di daerah Babakan Hurip, Sumedang.

