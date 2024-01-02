Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Kereta Naik 48% Selama Libur Nataru 2024, Ini Daftar Rute Terfavorit

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:26 WIB
Penumpang Kereta Naik 48% Selama Libur Nataru 2024, Ini Daftar Rute Terfavorit
Volume penumpang kereta api jarak jauh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penumpang PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat volume penumpang kereta api jarak jauh dan lokal pada periode Nataru 2024 mencapai 222,292. Rinciannya, 55,875 penumpang kelas eksekutif, 9,914 penumpang kelas bisnis, dan 156,503 kelas ekonomi.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menyebut, volume penumpang kereta api jarak jauh dan lokal meningkat 48% dibandingkan periode yang sama 2023 yakni 149,787 penumpang.

“Meningkatnya volume pelanggan pada libur Tahun Baru 2024 dibanding tahun 2023, salah satunya karena dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang semakin membaik,” ujar Joni, Selasa (2/1/2024).

“Minat pelanggan yang semakin tinggi juga diperkirakan adanya sejumlah peningkatan pelayanan yang KAI lakukan seperti peremajaan sarana serta penambahan KA-KA baru dan fasilitas-fasilitas lainnya, dan tentunya bebas dari kemacetan” lanjut dia.

Jumlah penumpang pada 1 Januari 2024 tersebut okupansinya mencapai 130%, di mana angka 30% merupakan penumpang dinamis yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

KAI sendiri menyediakan sebanyak 170,788 tempat duduk. Untuk melayani penumpang pada puncak libur Tahun Baru ini, KAI mengoperasikan 378 kereta api yang terdiri dari 288 kereta reguler dan 90 tambahan.

Halaman:
1 2
