HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Sebut 37 Jembatan di Jawa Harus Diganti, Umurnya Lebih 40 Tahun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:43 WIB
Jokowi Sebut 37 Jembatan di Jawa Harus Diganti, Umurnya Lebih 40 Tahun
Presiden Jokowi Resmikan Jembatan di Jateng (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan tiga jembatan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga jembatan yang diresmikan yaitu Jembatan Tajum Margasana dan Jembatan Karangbawang di Kabupaten Banyumas, serta Jembatan Jurug B di Kota Surakarta.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Jembatan Tajum Margasana Banyumas, yang kedua Jembatan Karangbawang Banyumas, dan Jembatan Jurug B Solo-Karanganyar," ujar Presiden Jokowi dalam acara peresmian yang dipusatkan di Jembatan Tajum Margasana, Selasa (2/1/2024)..

Ketiga jembatan tersebut merupakan bagian dari 37 jembatan Callender Hamilton (CH) yang berada di Pulau Jawa. Menurut Presiden, jembatan-jembatan tersebut memang sudah seharusnya diganti karena faktor usia.

"Di Pulau Jawa ini ada 37 jembatan Callender Hamilton yang harus diganti karena umur layanannya sudah melebihi 40 tahun," katanya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Jembatan Tajum Margasana menelan biaya Rp72 miliar, Jembatan Karangbawang Rp89 miliar, dan Jembatan Jurug B senilai Rp90 miliar. Presiden berharap kehadiran ketiga jembatan tersebut akan memperlancar arus mobilitas barang maupun orang.

