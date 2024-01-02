Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Pastikan Cadangan Beras Terkendali

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:05 WIB
Presiden Jokowi Pastikan Cadangan Beras Terkendali
Jokowi pastikan stok beras aman (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi memastikan cadangan beras tetap aman agar stabilitas harga beras tetap terkendali. Meskipun musim panen mengalami kemunduran akibat fenomena El Nino.

“Kita bisa mengendalikan karena stok Bulog saat ini juga sangat baik akhir tahun kemarin masih di angka 1,4 juta ton dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman, karena memang panennya nanti akan mundur sedikit,” kata Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Pasar Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Presiden menuturkan bahwa harga beras di seluruh negara mengalami kenaikan akibat adanya perubahan iklim dan fenomena El Nino. Namun, Presiden menyebut bahwa kenaikan harga beras di Indonesia tidak sedrastis negara lainnya.

“Ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya, sehingga terjadi keguncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua, semua negara mengalami tetapi negara kita kenaikannya tidak sedrastis negara-negara lain,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169742/beras_disalurkan-Jltg_large.jpg
Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168428/beras-7ZIf_large.jpg
Distribusi Beras Murah Diperluas, 195 Ton SPHP Disalurkan ke 3 Pulau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167673/beras-lu3Q_large.jpg
7 Fakta Stok Beras Premium Kosong di Ritel Modern hingga Panic Buying
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement