Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi: Sekarang Macet Hampir Ada di Semua Kota

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |10:29 WIB
Presiden Jokowi: Sekarang Macet Hampir Ada di Semua Kota
Kemacetan Ada di Mana-Mana. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa kemacetan sudah hampir ditemui pada semua kota di Indonesia. Hal tersebut karena banyaknya masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi.

"Sekarang ini macet hampir ada di semua kota. Macet karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi sepeda motor, yang sangat banyak. Sehingga keluhan-keluhan itu harus di jawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi masal, transportasi umum harus terus di dorong," kata Jokowi saat meresmikan 4 Terminal Bus yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1/2024).

Dirinya mencontohkan transportasi massal di DKI Jakarta. Meskipun sudah ada MRT, LRT hingga kereta cepat namun hal itu masih dirasa belum cukup untuk mengatasi kemacetan.

"Kita tahu sudah ada Jakarta ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampai juga di Bandung," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pihaknya hingga saat ini masih terus berupaya membangun sarana dan prasarana yang mendukung tranportasi massal.

"Inilah kerja pemerintah kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal yang mendukung transportasi umum," jelasnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengakui masih adanya pro kontra dalam pembangunan kereta cepat. Dirinya pun menyebut bahwa nantinya kota-kota di pulau Jawa harus tersambung dengan adanya tranportasi massal salah satunya kereta cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152142/kemenhub_soal_truk_demo-PKsu_large.jpg
Sopir Truk Demo ODOL, Kemenhub Singgung Insentif hingga Perlindungan Pengemudi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement