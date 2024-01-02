Presiden Jokowi: Sekarang Macet Hampir Ada di Semua Kota

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa kemacetan sudah hampir ditemui pada semua kota di Indonesia. Hal tersebut karena banyaknya masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi.

"Sekarang ini macet hampir ada di semua kota. Macet karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi sepeda motor, yang sangat banyak. Sehingga keluhan-keluhan itu harus di jawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi masal, transportasi umum harus terus di dorong," kata Jokowi saat meresmikan 4 Terminal Bus yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1/2024).

Dirinya mencontohkan transportasi massal di DKI Jakarta. Meskipun sudah ada MRT, LRT hingga kereta cepat namun hal itu masih dirasa belum cukup untuk mengatasi kemacetan.

"Kita tahu sudah ada Jakarta ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampai juga di Bandung," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pihaknya hingga saat ini masih terus berupaya membangun sarana dan prasarana yang mendukung tranportasi massal.

"Inilah kerja pemerintah kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal yang mendukung transportasi umum," jelasnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengakui masih adanya pro kontra dalam pembangunan kereta cepat. Dirinya pun menyebut bahwa nantinya kota-kota di pulau Jawa harus tersambung dengan adanya tranportasi massal salah satunya kereta cepat.