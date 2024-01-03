Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Multi Spunindo Jaya Pasang Harga Rp300

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |11:22 WIB
IPO, Multi Spunindo Jaya Pasang Harga Rp300
IPO Multi Spunindo Jaya (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Multi Spunindo Jaya Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam aksi korporasi ini, perseroan menetapkan harga IPO sebesar Rp300 per saham.

Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp264,70 miliar dari gelaran IPO ini. Perseroan menawarkan sebanyak 882,35 juta saham atau 15% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perihal penggunaan dana, perusahaan yang bergerak di bidang industri nonwoven akan menggunakan sebesar 40% untuk pengembangan usaha perseroan dalam bentuk belanja modal dengan rincian, sekitar 75% akan digunakan perseroan untuk pembelian mesin SAP Sheet beserta utilitasnya, dalam rangka penambahan lini produksi baru di perseroan. Kemudian, sekitar 25% akan digunakan oleh perseroan untuk pembangunan gedung pabrik untuk lini produksi SAP Sheet.

Selanjutnya, sebesar 30% akan digunakan untuk bentuk modal kerja perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan, antara lain pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain.

Halaman:
1 2
