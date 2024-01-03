Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sinergi Multi Lestarindo Pasang Harga IPO Rp175/Saham

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |09:49 WIB
Harga Saham IPO Sinergi Mutli Lestarindo.
JAKARTA - PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk memasang harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp175 per saham. Adapun proses menuju lantai bursa, perseroan tengah memasuki masa penawaran umum hingga 8 Januari 2024.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 465,62 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp81,48 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perusahaan yang bergerak di perdagangan bahan kimia industri ini juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232,81 juta saham atau 12,50% dari modal ditempatkan dan disetor. Waran Seri I ini diterbitkan dengan harga pelaksanaan Rp200, yang dapat dilaksanakan pada 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025.

Perihal penggunaan dana, sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi tiga bagian gudang khusus bahan baku, yaitu sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Kemudian, sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty personal care & cosmetics untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja. Serta, sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty industrial chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Selanjutnya, sebesar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab research & development perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variatif dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan.

