HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Kantongi 30 Perusahaan Siap IPO pada 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |10:50 WIB
BEI Kantongi 30 Perusahaan Siap IPO pada 2024
BEI kantongi 30 perusahaan siap IPO 2024. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi 30 calon emiten yang siap menawarkan sahamnya (IPO) ke publik.

Hal ini menandakan minat perusahaan masuk pasar modal Indonesia semakin besar.

Dari angka tersebut, mayoritas perusahaan memiliki aset skala menengah yakni antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar.

“Sampai dengan 29 Desember, terdapat 30 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Sabtu, 30 Desember 2023.

Sebanyak 19 perusahaan mempunyai aset skala menengah. Bursa juga bersiap menyambut 9 raksasa dengan aset skala besar di atas Rp250 miliar.

Adapun terdapat 2 calon perusahaan publik dengan aset skala kecil alias di bawah Rp50 miliar.

Telusuri berita finance lainnya
