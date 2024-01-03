Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Samcro Hyosung Adilestari Bidik Dana IPO Rp74,93 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:06 WIB
Samcro Hyosung Adilestari Bidik Dana IPO Rp74,93 Miliar
IPO Samcro Hyosung Adilestari (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Januari 2024. Emiten yang akan tercatat dengan kode ACRO ini memasang harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp108 per saham.

Adapun, perseroan telah memulai masa penawaran umum atau offering hingga 9 Januari 2024. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 693,82 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp74,93 miliar.

Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10,00% atau sebanyak 69,38 juta saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan atau employee stock allocation atau (ESA).

Selain itu, perseroan juga mengadakan program pemberian opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan atau management and employee stock option plan (MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10,00% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 346,91 juta saham.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak 231,27 juta Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 8,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan Rp186. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak diterbitkan, sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-2 pencatatan waran yang berlaku mulai 10 Juli 2024 sampai dengan 10 Januari 2026.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement