Samcro Hyosung Adilestari Bidik Dana IPO Rp74,93 Miliar

JAKARTA - PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Januari 2024. Emiten yang akan tercatat dengan kode ACRO ini memasang harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp108 per saham.

Adapun, perseroan telah memulai masa penawaran umum atau offering hingga 9 Januari 2024. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 693,82 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp74,93 miliar.

Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10,00% atau sebanyak 69,38 juta saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan atau employee stock allocation atau (ESA).

Selain itu, perseroan juga mengadakan program pemberian opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan atau management and employee stock option plan (MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10,00% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 346,91 juta saham.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak 231,27 juta Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 8,33% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga pelaksanaan Rp186. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak diterbitkan, sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-2 pencatatan waran yang berlaku mulai 10 Juli 2024 sampai dengan 10 Januari 2026.