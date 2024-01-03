IHSG Turun 0,36% ke Level 7.297 di Jeda Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan sesi pertama hari ini. IHSG siang ini ditutup turun 0,36% atau 26 poin ke level 7.297.

Pada perdagangan sesi I Rabu (3/1/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,99 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,79 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 761.188 kali. Adapun, sebanyak 269 saham harganya terkoreksi, 256 saham harganya naik dan 212 saham lainnya stagnan.

Sebanyak tujuh sektor mengalami koreksi dengan sektor non siklikal melemah sebesar 0,79%, sektor energi turun 0,37%, sektor siklikal turun 0,21%, sektor keuangan turun 0,13%, sektor bahan baku turun 0,12%, sektor kesehatan turun 0,01% dan sektor industri turut parkir di zona merah siang ini. Sementara, sektor properti naik 0,34%, sektor teknologi naik 0,32%, sektor transportasi naik 0,26%, serta sektor infrastruktur naik 0,16%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,36% ke level 975, indeks IDX30 turun 0,51% ke level 495, indeks MNC36 turun 0,51% ke level 364, serta indeks JII turun 0,06% ke level 544.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) naik 34,88% ke Rp116, PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) naik 34,12% ke Rp114 dan PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 30,82% ke Rp208.