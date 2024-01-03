Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Panggil Direksi Waskita Karya dan WIKA, Bahas Apa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:29 WIB
Erick Thohir Panggil Direksi Waskita Karya dan WIKA, Bahas Apa?
Menteri BUMN Erick Thohir panggil direksi WIKA dan Waskita Karya. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan penyehatan keuangan dan bisnis ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA. Hal ini dikarenakan keuangan kedua perusahaan pelat merah itu masih tertekan hebat akibat utang bernilai jumbo.

Menteri BUMN Erick Thohir memanggil jajaran Direksi kedua BUMN karya itu untuk membahas sejumlah langkah penyehatan, kendati proses restrukturisasi utang dan operasional bisnis WIKA dan Waskita Karya masih berjalan.

Dalam pertemuan itu, Erick menyinggung beberapa strategi penyelamatan bisnis dan keuangan perusahaan, misalnya penggabungan alias merger.

Kementerian BUMN menargetkan penggabungan Waskita Karya ke dalam PT Hutama Karya (Persero). Nantinya, emiten bersandi saham WSKT itu akan menjadi anak usaha Hutama Karya. Konsolidasi ini ditargetkan bisa terealisasi tahun ini

Merger dua entitas pelat merah di sektor infrastruktur itu dilakukan melalui inbreng saham WSKT ke Hutama Karya yang ditargetkan pada awal 2024 ini.

Halaman:
1 2
