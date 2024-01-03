Erick Thohir Rombak Komisaris IFG, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) BUMN Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG). Erick Thohir menunjuk Wahyu Setyawan sebagai Komisaris IFG.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-3/MBU/01/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 3 Januari 2024.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menyampaikan, pihaknya menyambut baik Wahyu Setyawan dalam jajaran Dewan Komisaris.

"Jajaran manajemen dan karyawan IFG menyambut baik masuknya Wahyu Setyawan ke dalam jajaran Dewan Komisaris. Keputusan ini diyakini akan menambah semangat baru IFG dalam melakukan langkah-langkah transformasi strategis, pengembangan bisnis serta tata kelola perusahaan," ujar Oktarina, Rabu (3/1/2024).

Berikut daftar terbaru Dewan Komisaris IFG yang disahkan per tanggal 3 Januari 2024.

1. Fauzi Ichsan : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2. Hotbonar Sinaga : Komisaris Independen

3. Masyita Crystallin : Komisaris

4. Sumiyati : Komisaris

5. Nasrudin : Komisaris

6. Wahyu Setyawan : Komisaris