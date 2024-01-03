Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Komisaris IFG, Ini Susunan Terbarunya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |18:21 WIB
Erick Thohir Rombak Komisaris IFG, Ini Susunan Terbarunya
Erick Thohir rombak komisaris IFG Life (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) BUMN Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG). Erick Thohir menunjuk Wahyu Setyawan sebagai Komisaris IFG.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-3/MBU/01/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 3 Januari 2024.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menyampaikan, pihaknya menyambut baik Wahyu Setyawan dalam jajaran Dewan Komisaris.

"Jajaran manajemen dan karyawan IFG menyambut baik masuknya Wahyu Setyawan ke dalam jajaran Dewan Komisaris. Keputusan ini diyakini akan menambah semangat baru IFG dalam melakukan langkah-langkah transformasi strategis, pengembangan bisnis serta tata kelola perusahaan," ujar Oktarina, Rabu (3/1/2024).

Berikut daftar terbaru Dewan Komisaris IFG yang disahkan per tanggal 3 Januari 2024.

1. Fauzi Ichsan : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2. Hotbonar Sinaga : Komisaris Independen

3. Masyita Crystallin : Komisaris

4. Sumiyati : Komisaris

5. Nasrudin : Komisaris

6. Wahyu Setyawan : Komisaris

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IFG Life IFG erick Erick Thohir BUMN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176946/presiden_prabowo-AKoI_large.jpg
Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement