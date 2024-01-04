Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

288 Saham Hijau, IHSG Ambil Jeda di Level 7.329

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |12:24 WIB
288 Saham Hijau, IHSG Ambil Jeda di Level 7.329
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup menguat pada perdagangan sesi pertama, Kamis (4/1/2024). IHSG siang ini naik 0,70% atau 50,79 poin ke level 7.329.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,72 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,75 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 705.313 kali. Adapun, sebanyak 288 saham harganya naik, 221 saham harganya turun dan 240 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi memimpin penguatan dengan naik sebesar 1,64%, disusul sektor transportasi yang naik 1,06%, sektor keuangan naik 0,78%, sektor non siklikal naik 0,68%, sektor siklikal naik 0,59%, sektor bahan baku naik 0,50%, sektor industri naik 0,14% dan sektor kesehatan naik 0,09%. Sedangkan, sektor teknologi turun 0,60%, sektor infrastruktur turun 0,11% dan sektor properti turun 0,09%.

Adapun, indeks LQ45 naik 1,14% ke level 984, indeks JII naik 0,76% ke level 547, indeks MNC36 naik 1,13% ke level 367 dan indeks IDX30 naik 1,10% ke level 499.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) naik 31,74% ke Rp220, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) naik 29,65% ke Rp258, dan PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) naik 19,30% ke Rp136.

