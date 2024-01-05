Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seluruh Penumpang Selamat dari Kecelakaan KA di Bandung, KAI: 4 Petugas Meninggal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |12:03 WIB
Seluruh Penumpang Selamat dari Kecelakaan KA di Bandung, KAI: 4 Petugas Meninggal
Seluruh penumpang selamat dari kecelakaan KA Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan hingga kini seluruh penumpang selamat dari kecelakan KA di Bandung. Dari total penumpang KA Turangga sebanyak 287 orang dan KA Commuterline sebanyak 191 penumpang, ada sekitar 22 penumpang yang luka ringan dan telah dibawa ke Rumah Sakit terdekat, untuk mendapat perawatan.

Adapun korban luka-luka atas insiden tersebut sebanyak 18 orang dilarikan ke RSDUD Cicalengka, 2 orang ke RS Edelweis, dan 2 orang ke RS ACM.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menjelaskan, para penumpang yang selamat dan telah dievakuasi, langsung dibawa ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi yang KAI sediakan.

Saat ini, seluruh tim kami beserta pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, Basarnas, DJKA Kemenhub, KNKT, dan pihak-pihak lain sedang melakukan upaya penanganan kecelakaan kedua kereta tersebut.

