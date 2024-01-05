Segini Gaji Pegawai BPJS Kesehatan

JAKARTA – Segini gaji pegawai BPJS Kesehatan menarik untuk diulas. Biasanya gaji dari pegawai BPJS Kesehatan tidak tetap begitu juga dengan tunjangan yang didapatkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah sebuah asuransi jaminan yang wajib dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.

Lalu berapa Gaji pegawai BPJS Kesehatan? Dikutip dari Okezone, Jumat (5/1/2024).

Gaji pegawai Kesehatan mencapai Umr wilayah setempat. Gaji pegawai BPJS Kesehatan juga diberikan berdasarkan jabatan yang mereka miliki dan akan dipotong dengan potongan BPJS Kesehatan oleh pegawainya.

Berikut daftar gaji pegawai BPJS Kesehatan berdasarkan jabatannya: