Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Pegawai BPJS Kesehatan

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:07 WIB
Segini Gaji Pegawai BPJS Kesehatan
Gaji Pegawai BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini gaji pegawai BPJS Kesehatan menarik untuk diulas. Biasanya gaji dari pegawai BPJS Kesehatan tidak tetap begitu juga dengan tunjangan yang didapatkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah sebuah asuransi jaminan yang wajib dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.

Lalu berapa Gaji pegawai BPJS Kesehatan? Dikutip dari Okezone, Jumat (5/1/2024).

Gaji pegawai Kesehatan mencapai Umr wilayah setempat. Gaji pegawai BPJS Kesehatan juga diberikan berdasarkan jabatan yang mereka miliki dan akan dipotong dengan potongan BPJS Kesehatan oleh pegawainya.

Berikut daftar gaji pegawai BPJS Kesehatan berdasarkan jabatannya:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167907/bpjs_kesehatan-K9YH_large.jpg
Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Tanda-Tanda Ekonomi Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167903/bpjs_kesehatan-OXBA_large.jpg
Fenomena Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164925/bpjs_kesehatan-qzf7_large.jpg
Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164646/sri_mulyani-9bpc_large.jpg
Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156557/bpjs_kesehatan-U0Ya_large.jpg
BPJS dan Kartu Indonesia Sehat Apakah Sama? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155280/bpjs_kesehatan-VOo4_large.jpg
Daftar 8 Penyakit Termahal yang Dibayar BPJS Kesehatan di 2024, Nilainya Rp37 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement