HOME FINANCE HOT ISSUE

Buka Lowongan CPNS 2024, Presiden Jokowi Ajak Generasi Muda RI Mendaftar

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |08:26 WIB
Buka Lowongan CPNS 2024, Presiden Jokowi Ajak Generasi Muda RI Mendaftar
Pemerintah buka lowongan CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi membuka pendaftaran lowongan CPNS 2024. Presiden mengajak generasi muda hebat di Tanah Air untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

“Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen Calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik,” kata Presiden dilansir dari Antara, Sabtu (6/1/2023).

Jokowi menilai, dalam menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital efisiensi birokrasi dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak sekitar 690.000 orang yang tersebar antara lain di instansi pusat sebanyak 207.000 dan di instansi daerah 483.000.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
