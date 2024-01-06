Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp3.000, Berikut Rinciannya

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan. Harga emas terpantau naik Rp3.000 ke level Rp1.128.000 per gram

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp1.026.000 per gram. Harga tersebut juga naik Rp3.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Jumat (5/1) yang ada di Rp1.023.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp614.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.415.000, dan 10 gram Rp10.775.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.545.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp534.320.000 dan Rp1.068.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.