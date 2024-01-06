Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Musim Hujan, Begini Cara Melaporkan Gangguan Listrik

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |20:09 WIB
Musim Hujan, Begini Cara Melaporkan Gangguan Listrik
Cara lapor gangguan listrik (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Cuaca buruk dapat menyebabkan gangguan pada jaringan listrik. Gangguan ini dapat menyebabkan pemadaman listrik.

Melansir dari laman Instagram @pln_disjaya, ketika terjadi pemadaman listrik, masyarakat tak perlu ragu untuk melaporkannya pada PLN.

“Tak perlu ragu untuk lapor PLN melalui aplikasi PLN mobile ketika mengalami gangguan listrik saat cuaca buruk,” tulis akun Instagram @pln_disjaya, Sabtu (6/01/2024).

Masyarakat dapat melaporkan gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut cara melaporkannya.

  • Klik menu pengaduan.
  • Pilih Jenis Pengaduan.
  • Masukkan ID Pelanggan atau gunakan titik lokasi.
  • Lengkapi datanya dan kirim pengaduan.

