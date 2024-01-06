Musim Hujan, Begini Cara Melaporkan Gangguan Listrik

JAKARTA - Cuaca buruk dapat menyebabkan gangguan pada jaringan listrik. Gangguan ini dapat menyebabkan pemadaman listrik.

Melansir dari laman Instagram @pln_disjaya, ketika terjadi pemadaman listrik, masyarakat tak perlu ragu untuk melaporkannya pada PLN.

BACA JUGA: PLN Imbau Alat Peraga Kampanye Tak Dipasang di Instalasi Kelistrikan

“Tak perlu ragu untuk lapor PLN melalui aplikasi PLN mobile ketika mengalami gangguan listrik saat cuaca buruk,” tulis akun Instagram @pln_disjaya, Sabtu (6/01/2024).

Masyarakat dapat melaporkan gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut cara melaporkannya.