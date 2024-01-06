JAKARTA - Cuaca buruk dapat menyebabkan gangguan pada jaringan listrik. Gangguan ini dapat menyebabkan pemadaman listrik.
Melansir dari laman Instagram @pln_disjaya, ketika terjadi pemadaman listrik, masyarakat tak perlu ragu untuk melaporkannya pada PLN.
“Tak perlu ragu untuk lapor PLN melalui aplikasi PLN mobile ketika mengalami gangguan listrik saat cuaca buruk,” tulis akun Instagram @pln_disjaya, Sabtu (6/01/2024).
Masyarakat dapat melaporkan gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut cara melaporkannya.