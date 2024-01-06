Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Sandiaga Uno Bertemu Bos Properti Dubai, Bahas Apa?

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:31 WIB
Sandiaga Uno Bertemu Bos Properti Dubai, Bahas Apa?
Sandiaga Uno bertemu bos Properti Dubai (Foto: MPI)
DUBAI - Menparekraf Sandiaga Uno bertemu dengan Chairman Ayana Holding, Abdullah Lahej di Dubai. Sejalan dengan misinya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menawarkan salah satu bos real estate terbesar di dunia itu untuk berinvestasi di Indonesia.

Mengingat, selama 21 tahun bergelut di dunia properti, Abdullah Lahej diketahui telah membangun banyak landmark ikonik Dubai, seperti Downtown Dubai, Dubai Marina, Business Bay dan Arabian Ranches.

"Kami mengajak Ayana Holding untuk berinvestasi di Indonesia, sekaligus memberikan pelajaran kepada kami untuk membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan sejumlah destinasi pariwisata di Indonesia," ungkap Sandiaga Uno kepada Abdullah Lahej.

Bersamaan dengan tawaran tersebut, Sandiaga Uno mengajak Abdullah Lahej untuk berkunjung ke Jembrana, Bali. Alasannya, Jembrana menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang kini dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru di Bali.

"Jadi apa yang bisa kami bantu untuk fasilitasi berinvestasi di Indonesia? Kami sangat terbuka," ungkap Sandiaga Uno.

Tawaran Sandiaga Uno disambut gembira oleh Abdullah Lahej.

Chairman Ayana Holding dan Chairman Trademark Group of Companies UAE itu mengaku antusias untuk segera berkunjung ke Bali.

