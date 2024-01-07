Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Kapal Penangkap Maling Ikan di Laut

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |22:08 WIB
Ini Dia Kapal Penangkap Maling Ikan di Laut
Kapal Pengawas Ikan di Laut. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Untuk menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dari tindak IUU Fishing diperlukan pemantauan melalui Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan.

Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan telah tersebar di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan di WPPNRI.

Fokus pelaksanaan fungsi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan mencakup tindakan tegas untuk menegakkan aturan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dikutip pada laman instagram @kkpgoid, Selasa (2/1/2024), terdapat beberapa pelaksanaan fungsi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yaitu Menghentikan, Memeriksa, Membawa, dan Menahan.

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut, perlindungan sumber daya perikanan, serta menjaga ketertiban dan keamanan di perairan yang menjadi bagian vital dari kekayaan alam Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163209/kapal-2LRv_large.jpg
Tarif Penyeberangan Bakal Naik demi Keselamatan Kapal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160754/kapal_terbalik_di_bali-A5HZ_large.jpg
Menhub Ungkap Kronologi Kapal Fastboat Terbalik di Perairan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3159022/pelabuhan-dfjk_large.jpg
Manifest Penumpang Kapal Disorot, ASDP Integrasikan Data dengan Dukcapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155082/kmp_nunu_tenggelam-FXk5_large.jpg
Menhub: Bangkai KMP Tunu Ditemukan dalam Posisi Terbalik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144698/kapal-kfVT_large.jpg
Ini Permintaan Pengusaha Penyeberangan soal Diskon Tiket Kapal Laut 50 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement