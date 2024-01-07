4 Fakta RI Punya Terminal Bus Baru Canggih, Bye Image Preman

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan empat terminal bus di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada awal tahun 2024, tepatnya pada Selasa, 2 Januari 2024.

Ini merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor transportasi di Indonesia dan transportasi ini juga memiliki peran,terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

BACA JUGA: Jokowi Sebut Image Terminal Bus Tempat Preman Sudah Hilang

Berikut Okezone merangkum fakta terkait image preman di terminal sudah hilang, Minggu (7/1/2024).

1. Presiden Jokowi Meresmikan 4 Terminal Bus Di Jawa Tengah dan Jawa Timur Awal 2024

Empat terminal bus yang diresmikan adalah:

-Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo

-Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo

-Terminal Purboyo di Kota Madiun

-Terminal Patria di Kota Blitar

2. Jokowi Apresiasi Pembangunan 4 Terminal Bus

Presiden Jokowi sangat menghargai empat pembangunan tersebut karena memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, dan meningkatkan konektivitas antar kota antar kabupaten antar provinsi.

“Saya sangat menghargai pembangunan 4 terminal oleh kementerian perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar. Karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota antar kabupaten antar provinsi,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.