HOME FINANCE PROPERTY

Ajak Bos Properti Dubai Investasi, Sandiaga Uno: Kami Sangat Terbuka

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:23 WIB
Ajak Bos Properti Dubai Investasi, Sandiaga Uno: Kami Sangat Terbuka
Sandiaga Uno bertemu bos Properti Dubai (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak bos properti Dubai, Abdullah Lahej untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan jajaran Ayana Holding di Dubai, 5 Januari 2024.

Sandiaga menjelaskan, dirinya tertarik untuk bekerja sama dengan Abdullah Lahej dalam dunia bisnis real estate. Pasalnya, Abdullah Lahej dikenal telah bergelut dalam dunia properti selama 21 tahun dan saat ini menjabat sebagai Chairman Ayana Holding dan Chairman Trademark Group of Companies UAE.

"Jadi apa yang bisa kami bantu untuk fasilitasi berinvestasi di Indonesia? Kami sangat terbuka," kata Sandiaga, ditulis Minggu (7/1/2024).

Sandiaga menjelaskan bahwa kerja sama tersebut akan memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk membangun Kawasan Khusus Ekonomi (KEK).

"Kami mengajak Ayana Holding untuk berinvestasi di Indonesia, sekaligus memberikan pelajaran kepada kami untuk membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan sejumlah destinasi pariwisata di Indonesia," tutur Sandiaga kepada Abdullah Lahej.

Dalam obrolannya tersebut, Sandiaga juga mengajak Abdullah Lahej untuk berkunjung ke Jembrana, Bali. Hal tersebut karena saat ini, Jembrana menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang akan dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru di Bali.

