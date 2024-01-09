Jubir TPN Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Moratorium Smelter, Ini Alasannya

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan bakal melakukan moratorium smelter nikel apabila menang dalam kontestan Pemilu pada 14 Februari 2024.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Pasangan Ganjar-Mahfud Edi Sutrisno yang menyadari bahwa deposit nikel Indonesia tidak cukup untuk ratusan tahun.

"Tadi diawal saya tegaskan bahwa Mas Ganjar sama Pak Mahufd akan melakukan moratorium smelter. Kenapa ini penting moratorium? Sehingga tidak ada eksploitasi penggalian nikel secara ugal-ugalan," ujarnya dalam Diskusi Publik di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Diungkapkan Edi, sebelum ada pembangunan smelter dirinya sudah beberapa kali turun lokasi ke Morowali Utara dan Morowali. Saat itu, nikel yamg diambil hanyalah yang berkualitas terbaik. Namun ketika ada smelter, semua lahan kemudian digali.

"Saya turun sebelum ada pembangunan smelter itu orang milih-milih mana yang layak untuk digali. (Tapi) saat dibangun smelter itu yang dulu mereka tinggalkan balik lagi untuk gali disitu," urainya.