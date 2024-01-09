Berantas Illegal Fishing, Ganjar Setuju dengan Bu Susi: Tenggelamkan!

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo berbicara mengenai praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Ketika menjadi Presiden, dia berjanji akan mengatasi persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berdialog dengan nelayan Cilacap di kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilacap, Selasa (9/1/2024).

Ganjar mengatakan, laut Indonesia merupakan sebuah sektor yang sangat penting. Apalagi, Indonesia merupakan negara maritim.

“Kenapa kelautan kita penting? Pertama negara kita adalah negara maritim. Laut kita luas, budaya kita melaut luar biasa pulau kira banyak pariwisata banyak dan perikanan juga banyak,” ujar Ganjar.

Ganjar sangat menyoroti keamanan sektor laut Indonesia saat debat ketiga Pilpres, Minggu (7/1/2024) kemarin. Diketahui tema debat ketiga ialah Pertahanan, Keamanan Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.