HOME FINANCE SMART MONEY

7 Pinjol Rp10 Juta Tanpa Jaminan 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:10 WIB
7 Pinjol Rp10 Juta Tanpa Jaminan 2024
Ilustrasi 7 pinjol tanpa jaminan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 7 pinjol Rp10 juta tanpa jaminan 2024 yang bisa menjadi rekomendasi Anda. Apalagi jasa pinjol (pinjaman online) kini sangat mudah sekali ditemukan di media sosial (medsos) dan aplikasi seluler.

Adapun pinjol menjadi jalan pintas bagi masyarakat yang terdesak dalam hal keuangan. Lantas apa saja?

Inilah 7 pinjol Rp10 juta tanpa jaminan 2024 dalam catatan Okezone:

1. Kredivo

Salah satu memudahkan kamu untuk berbelanja online dengan cara mencicil tanpa memerlukan kartu kredit dan uang muka. Kamu bisa mendapatkan keputusan kredit dalam beberapa menit dan memilih cara bayar dalam 30 hari atau cicil 3, 6, atau 12 bulan.

2. Tunaiku

Dengan Tunaiku dari Bank Amar, Anda dapat meminjam uang dengan limit plafon pinjaman hingga Rp20 juta. Platform ini menawarkan pinjaman uang online tanpa jaminan dan syarat yang ribet.

Adapun syaratnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan punya rekening bank, usia 21 - 55 tahun, punya penghasilan atau pekerjaan, serta bekerja di area layanan Tunaiku yang mencakup pulau Jawa, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Sumatera, Medan, Pekanbaru, Palembang, lainnya, Denpasar dan Makassar.

