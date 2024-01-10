Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Sisa Masa Jabatan, Jokowi Minta Transformasi Digital Segera Dilakukan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |04:02 WIB
Di Sisa Masa Jabatan, Jokowi Minta Transformasi Digital Segera Dilakukan
Presiden Jokowi soal Transformasi Digital (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, transformasi digital harus segera dilakukan. Hal ini disampaikannya kepada para menteri, khususnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas.

Jokowi mengatakan bahwa di sisa masa jabatannya tersebut, pemerintah harus memanfaatkannya sebagai momentum untuk reformasi birokrasi digital. Mengingat, jabatannya akan segera berakhir di tahun 2024.

"Kita masih memiliki waktu 9 bulan ini kita pake momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan harus benar-benar kita lakukan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, ditulis Rabu (10/1/2024).

Selain itu, Jokowi juga meminta Azwar Anas untuk segera mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini dikarenakan Jokowi berharap dapat memperkuat keamanan digital dengan konsolidasi semua portal dalam satu portal nasional.

Kemudian, Jokowi juga menegaskan, ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga harus disederhanakan. Dia berharap, tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan hanya untuk proyek saja.

