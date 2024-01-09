Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Jokowi ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:51 WIB
Ini Alasan Jokowi ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam
Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Asean (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju tiga negara Asean. Ketiga negara itu yakni Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Jokowi berserta rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada siang hari ini.

"Siang hari ini saya dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Filipina ke Vietnam dan ke Brunei Darussalam," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/1/2024).

Jokowi mengaku sudah lama tidak mengunjungi ketiga negara tersebut lebih dari lima tahun. "Dan sudah dikunjungi oleh beliau-beliau ke Indonesia mungkin tidak sekali dua kali tiga kali bahkan ada yang lima kali. Baik perdana menteri maupun presidennya," kata Jokowi.

Pada tahun ini, kata Jokowi, Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Menurutnya Filipina merupakan mitra penting Indonesia.

Halaman:
1 2
