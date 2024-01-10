TikTok Shop Dinilai Langgar Permendag, Begini Penjelasannya

JAKARTA – Beroperasinya Tiktok Shop dinilai melanggar aturan Permendag nomor 31 2023. Pasalnya Tiktok masih menyatukan media sosial dengan e-commerce.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, mengatakan, Tiktok Shop belum patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Lewat Permendag No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menurut Kamilov, pemerintah seperti dibuat tak berdaya.

BACA JUGA: Kemenkop Ungkap Daftar Pelanggaran TikTok Shop

Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan seolah kalah dengan korporasi besar dalam menegakkan aturan

"Ini sudah menandakan regulator tidak berani menegakkan hukum," tegas Kamilov saat dihubungi, Rabu (10/1/2024).

Kamilov memaparkan, bahwa sangat jelas Permendag 31 2023 telah mengatur adanya pemisahan platform media sosial yang tak bisa terintegrasi dengan perdagangan daring atau eCommerce. Selain itu yang dilanggar oleh Tiktok, ialah Tiktok Shop dalam aplikasinya masih melayani transaksi.

"Hal ini tentunya bisa meruntuhkan kewibawaan pemerintah itu sendiri dimata pelaku usaha lainnya. Seharusnya hukum itu dipatuhi dan ditegakkan kepada pelaku usaha apapun tidak tebang pilih," sambungnya.