Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 0,47%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.261

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:30 WIB
Naik 0,47%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.261
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan sesi I, Kamis (11/1/2024). IHSG siang ini naik 0,47% atau 34,12 poin kel level 7.261.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,21 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,05 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 822.218 kali. Adapun, sebanyak 249 saham harganya naik, 252 saham harganya turun dan 243 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi memimpin kenaikan sebesar 1,30%, disusul sektor infrastruktur yang naik 0,89%, sektor properti naik 0,88%, sektor keuangan naik 0,72%, sektor siklikal naik 0,65%, sektor bahan baku 0,54%, sektor teknologi naik 0,40%, dan sektor industri naik 0,28%. Sedangkan, sektor non siklikal turun 0,24%, sektor kesehatan turun 0,17% dan sektor energi turun 0,07%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,63% ke level 975, indeks IDX30 naik 0,61% ke level 501, indeks MNC36 naik 0,57% ke level 371, serta indeks JII naik 0,67% ke level 528.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 34,26% ke Rp145, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) naik 23,73% ke Rp292, dan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 23,53% ke Rp735.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement