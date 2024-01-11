Naik 0,47%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.261

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan sesi I, Kamis (11/1/2024). IHSG siang ini naik 0,47% atau 34,12 poin kel level 7.261.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,21 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,05 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 822.218 kali. Adapun, sebanyak 249 saham harganya naik, 252 saham harganya turun dan 243 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi memimpin kenaikan sebesar 1,30%, disusul sektor infrastruktur yang naik 0,89%, sektor properti naik 0,88%, sektor keuangan naik 0,72%, sektor siklikal naik 0,65%, sektor bahan baku 0,54%, sektor teknologi naik 0,40%, dan sektor industri naik 0,28%. Sedangkan, sektor non siklikal turun 0,24%, sektor kesehatan turun 0,17% dan sektor energi turun 0,07%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,63% ke level 975, indeks IDX30 naik 0,61% ke level 501, indeks MNC36 naik 0,57% ke level 371, serta indeks JII naik 0,67% ke level 528.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 34,26% ke Rp145, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) naik 23,73% ke Rp292, dan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 23,53% ke Rp735.