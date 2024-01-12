Kartu Kredit BRI Touch Jadi Pilihan Para Gen Z, Yuk Simak Alasannya

JAKARTA,Okezone-Kartu kredit sudah menjadi produk incaran banyak orang, apalagi anak muda yang aktif dan dinamis. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Jadi gak heran kalau kartu kredit menjadi pilihan alat pembayaran.

Salah satunya Kartu Kredit BRI Touch. Kartu kredit ini merupakan salah satu solusi alat pembayaran untuk kita anak muda yang aktif dan dinamis. Kartu ini cocok banget buka kita yang baru pertama kali memiliki kartu kredit. Fasilitas yang diberikan oleh Kartu Kredit BRI Touch juga difasilitasi dengan promo dan jangka waktu cicilan yang pastinya bikin kita tetap eksis.

Syaratnya juga mudah banget, untuk mengajukan Kartu kredit BRI Touch dengan minimal penghasilan Rp3 juta per bulan, kamu sudah bisa mengajukan kartu kredit ini.

Syaratnya mudah, terus ada pun beragam keunggulan lain yang ditawarkan Kartu Kredit BRI Touch yang bisa memanjakan kamu sebagai pengguna kartu kredit ini. Yuk simak beragam keunggulannya!

1.Biaya annual Fee rendah