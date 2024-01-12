Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kartu Kredit BRI Touch Jadi Pilihan Para Gen Z, Yuk Simak Alasannya

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |22:32 WIB
Kartu Kredit BRI Touch Jadi Pilihan Para Gen Z, Yuk Simak Alasannya
Kartu Kredit BRI Touch jadi pilihan para Gen Z (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA,Okezone-Kartu kredit sudah menjadi produk incaran banyak orang, apalagi anak muda yang aktif dan dinamis. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Jadi gak heran kalau kartu kredit menjadi pilihan alat pembayaran.

Salah satunya Kartu Kredit BRI Touch. Kartu kredit ini merupakan salah satu solusi alat pembayaran untuk kita anak muda yang aktif dan dinamis. Kartu ini cocok banget buka kita yang baru pertama kali memiliki kartu kredit. Fasilitas yang diberikan oleh Kartu Kredit BRI Touch juga difasilitasi dengan promo dan jangka waktu cicilan yang pastinya bikin kita tetap eksis.

Syaratnya juga mudah banget, untuk mengajukan Kartu kredit BRI Touch dengan minimal penghasilan Rp3 juta per bulan, kamu sudah bisa mengajukan kartu kredit ini.

Syaratnya mudah, terus ada pun beragam keunggulan lain yang ditawarkan Kartu Kredit BRI Touch yang bisa memanjakan kamu sebagai pengguna kartu kredit ini. Yuk simak beragam keunggulannya!

1.Biaya annual Fee rendah

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178814//bri-FvZ6_large.jpg
BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178718//film_tumbal_darah-ucoO_large.JPG
Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement