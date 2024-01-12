Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Bergerak Sideways, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |07:29 WIB
IHSG Bergerak Sideways, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan cenderung bergerak sideways pada kisaran MA20. IHSG hari ini bergerak di level 7.200-7.220.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, secara teknikal, tekanan jual terindikasi mereda seiring dengan potensi golden cross pada oversold area di Stochastic RSI.

“Selama IHSG bertahan di atas MA20 atau level 7.200, IHSG menjaga peluang bullish continuation,” kata Valdy dalam risetnya, Jumat (12/1/2024).

Dari regional, sentimen berasal dari pernyataan Chinese Vice Premier, He Lifeng yang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok tengah berupaya mempermudah perusahaan asing untuk berinvestasi di pasar modal Tiongkok.

Kondisi ini, kata Valdy, memicu kekhawatiran capital outflow dari pasar modal Indonesia. Meski demikian, di sisi lain, upaya pemerintah Tiongkok tersebut juga dapat memperbesar akses perusahaan Tiongkok ke pasar modal Indonesia. Masih dari Tiongkok, kinerja ekspor (+1.7% yoy) dan impor (+0.3% mom) Tiongkok diperkirakan membaik di Desember 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement