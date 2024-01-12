IHSG Bergerak Sideways, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan cenderung bergerak sideways pada kisaran MA20. IHSG hari ini bergerak di level 7.200-7.220.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, secara teknikal, tekanan jual terindikasi mereda seiring dengan potensi golden cross pada oversold area di Stochastic RSI.

“Selama IHSG bertahan di atas MA20 atau level 7.200, IHSG menjaga peluang bullish continuation,” kata Valdy dalam risetnya, Jumat (12/1/2024).

Dari regional, sentimen berasal dari pernyataan Chinese Vice Premier, He Lifeng yang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok tengah berupaya mempermudah perusahaan asing untuk berinvestasi di pasar modal Tiongkok.

Kondisi ini, kata Valdy, memicu kekhawatiran capital outflow dari pasar modal Indonesia. Meski demikian, di sisi lain, upaya pemerintah Tiongkok tersebut juga dapat memperbesar akses perusahaan Tiongkok ke pasar modal Indonesia. Masih dari Tiongkok, kinerja ekspor (+1.7% yoy) dan impor (+0.3% mom) Tiongkok diperkirakan membaik di Desember 2023.