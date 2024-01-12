Viral! Vania Kasir Minimarket Jago Bahasa Jepang Dapat Bonus ke Jepang

JAKARTA - Vania, kasir minimarket yang jago bahasa Jepang mendapatkan bonus berupa tiket trip ke Jepang. Bonus ke Jepang ini diberikan oleh manajemen perusahaan minimarket tempat Vania bekerja.

Dalam video yang viral, Vania nampak melayani pelanggan menggunakan bahasa Jepang. Padahal Vania tidak pernah ikut kursus Bahasa Jepang. Vania mengaku belajar bahasa Jepang secara selama 2 tahun.

Dia belajar bahasa Jepang saat menonton anime.

"Cuma nonton anime," kata Vania dalam video tersebut.

Gegara kepiawaiannya itu, Vania berhasil mendapat apresiasi dari perusahaan tempat bekerja. Diketahui, Vania bekerja sebagai kasir di Indomaret Purwokerto.

"Sebagai bentuk apresiasi dari manajemen, Vania diberikan kejutan reward tiket perjalanan ke Jepang. Omedetou Vania. See you in Japan," tulis keterangan video tersebut, seperti dikutip dari TikTok @indomaret, Kamis (11/1/2024).