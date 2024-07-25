Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:25 WIB
Perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket
Perbedaan minimarket, supermarket dan hypermarket (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket. Masyarakat Indonesia pasti tak asing dengan istilah Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket.

Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket dimanfaatkan sebagai tempat berbelanja kebutuhan pokok. Tapi belum banyak yang tahu perbedaan minimarket, supermarket, dan hypermarket.

Berikut adalah perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket yang di telah dirangkum okezone, Kamis (25/7/2024).

Minimarket

Minimarket sangat mudah untuk di temui di mana-mana, memiliki luas sekitar 100-200 m², produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari dalam jumlah terbatas, seperti makanan ringan, minuman, dan barang-barang kebersihan. Dengan jam operasi 24 jam untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

Supermarket

Supermarket memiliki luas sekitar 400 sampai 5000 meter², produk yang dijual berbagai macam seperti makanan segar, perabot rumah tangga, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Lokasi supermarket bisa ditemukan di pusat kota atau daerah komersial, jam operasi supermarket buka dari pagi hari sampai malam hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/320/2953633/viral-vania-kasir-minimarket-jago-bahasa-jepang-dapat-bonus-ke-jepang-uBWnWQKSLN.png
Viral! Vania Kasir Minimarket Jago Bahasa Jepang Dapat Bonus ke Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/320/2849837/apakah-ada-indomaret-atau-alfamart-di-papua-cek-lokasinya-7OODNupiH2.jfif
Apakah Ada Indomaret atau Alfamart di Papua? Cek Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/455/2837299/ternyata-ini-alasan-indomaret-menggunakan-kata-maret-bukan-mart-ApQYEZaSq6.jpg
Ternyata Ini Alasan Indomaret Menggunakan Kata Maret Bukan Mart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/320/2827165/wih-ada-minirmaket-jual-100-produk-indonesia-di-malaysia-WsICLujp4f.JPG
Wih! Ada Minirmaket Jual 100% Produk Indonesia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/455/2727120/daftar-5-minimarket-ternama-pesaing-indomaret-nomor-1-saling-berdekatan-k51k9nWnsE.jpg
Daftar 5 Minimarket Ternama Pesaing Indomaret, Nomor 1 Saling Berdekatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/24/320/2188071/imbas-covid-19-jaringan-makanan-cepat-saji-inggris-disulap-jadi-minimarket-yODYdRm5YP.jpg
Imbas Covid-19, Jaringan Makanan Cepat Saji Inggris Disulap Jadi Minimarket
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement