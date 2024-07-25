Perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket

JAKARTA - Perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket. Masyarakat Indonesia pasti tak asing dengan istilah Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket.

Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket dimanfaatkan sebagai tempat berbelanja kebutuhan pokok. Tapi belum banyak yang tahu perbedaan minimarket, supermarket, dan hypermarket.

Berikut adalah perbedaan Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket yang di telah dirangkum okezone, Kamis (25/7/2024).

Minimarket

Minimarket sangat mudah untuk di temui di mana-mana, memiliki luas sekitar 100-200 m², produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari dalam jumlah terbatas, seperti makanan ringan, minuman, dan barang-barang kebersihan. Dengan jam operasi 24 jam untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

Supermarket

Supermarket memiliki luas sekitar 400 sampai 5000 meter², produk yang dijual berbagai macam seperti makanan segar, perabot rumah tangga, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Lokasi supermarket bisa ditemukan di pusat kota atau daerah komersial, jam operasi supermarket buka dari pagi hari sampai malam hari.