HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut: Produsen Mobil Listrik China Akan Ramaikan Pasar Kendaraan RI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:52 WIB
Menko Luhut: Produsen Mobil Listrik China Akan Ramaikan Pasar Kendaraan RI
Produsen kendaraan listrik China ramaikan pasar RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan produsen kendaraan listrik asal China, Build Your Dreams (BYD) akan meramaikan pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Launching akan dilaksanakan pada 18 Januari tahun ini. Keberadaan produk otomotif berbasis electric vehicle (EV) itu akan meramaikan pasar kendaraan listrik di dalam negeri.

“Kabar baik lainnya yang perlu saya sampaikan adalah sebentar lagi produsen mobil listrik asal China, BYD akan resmi meramaikan pasar kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, di Minggu depan,” ujar Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, peluncuran kendaraan EV dari BYD sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai peta ekspansi bisnis jangka panjang perusahaan.

Hal itu juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
