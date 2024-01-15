Turun Seribu, Emas Antam Dijual Rp1.130.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) turun di awal perdagangan minggu ini. Emas Antam turun Rp1.000 menjadi Rp1.130.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp1.000 ke level Rp1.030.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Senin (15/1/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp615.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.425.000, dan 10 gram Rp10.795.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.645.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp535.320.000 dan Rp1.070.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp615.000

Emas 1 gram: Rp1.130.000

Emas 2 gram: Rp2.200.000

Emas 3 gram: Rp3.275.000

Emas 5 gram: Rp5.425.000